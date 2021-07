Rivoluzione in Serie A. Addio al calendario simmetrico, uguale, con le stesse partita alla stessa giornata sia del girone d’andata sia di quello di ritorno. Come accade in Premier League (e anche in Liga e in Francia), il calendario sarà asimmetrico. Per cui se il derby tra Lazio e Roma si giocherà alla settima giornata del girone d’andata non si disputerà anche alla settima del girone di ritorno.