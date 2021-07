Barbano: Insigne è fantasia in purezza, inventa corridoi impensabili per chiunque

Sul CorSport lo definisce determinante, con Chiesa, Donnarumma e Jorginho per il passaggio del turno, anche da falso nueve. Immobile e Belotti mai in partita

Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano commenta la vittoria dell’Italia sulla Spagna, con il passaggio in finale di Euro 2020. Gli uomini determinanti, scrive, sono stati Chiesa e Insigne, con Donnarumma e Jorginho. Fuori fare Immobile e Berardi.

“Il genio e la fame di Chiesa, che ha per il gol l’accecamento dello squalo per il sangue. Il genio e la fame di Insigne, fantasia in purezza, che inventa corridoi impensabili per chiunque e giganteggia anche spalle alla porta, nell’insolito ruolo di falso nueve che Mancini gli assegna dopo l’uscita di Immobile. Il genio e la fame di Donnarumma e Jorginho, che cancellano la Spagna con geometrica intuizione”.