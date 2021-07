Arrestata la donna che ha causato il maxi-incidente al Tour de France con un cartello

E’ una francese del dipartimento bretone del Finistere. Rischia una multa e, se il ciclista costretto al ritiro la denunciasse, anche un anno di prigione

È stata trovata ed arrestata la spettatrice del Tour de France che ha esposto un cartello per salutare i nonni provocando la caduta di 50 ciclisti. È stata ricercata in tutta la Francia per giorni, poi, ieri il procuratore di Brest, Camille Miansoni, ha annunciato ufficialmente che ‘la persona sospettata è in custodia’. La Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia, scrive che si tratta di una francese, del dipartimento bretone del Finistere.

La gendarmeria del dipartimento aveva lanciato un appello su Facebook per arrivare all’identificazione della donna, che ora rischia una multa di almeno 1500 euro. Ma se Jasha Sutterlin, 28enne tedesco della Dsm costretto al ritiro in seguito all’episodio, la denunciasse, la sanzione economica si moltiplicherebbe per 10. Oltre al rischio massimo di un anno di prigione.

La rosea ha contattato il team manager della squadra di Sutterlin, Iwan Spekenbrink, che ha dichiarato:

«Non abbiamo ancora valutato questa possibilità tra di noi e l’argomento con Jasha non è stato affrontato. Ma piuttosto che fare questa denuncia, e poi doverne rifare un’altra quando risuccederà una cosa del genere, preferiamo impegnarci con tutte le componenti del ciclismo affinché episodi simili non si ripetano».