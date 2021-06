Tour de France, una tifosa espone un cartello e provoca la caduta di 50 ciclisti

E’ successo quando mancavano 47 chilometri all’arrivo. Il primo a cadere è stato Tony Martin, in testa al gruppo. Jasha Sutterlin costretto al ritiro

Una scena surreale quella che si è vista alla prima tappa del 108esimo Tour de France. Quando mancavano 47 chilometri all’arrivo, una tifosa si è sporta con un cartello in favore delle telecamere proprio mentre passavano i ciclisti, provocando una rovinosa caduta che ha coinvolto una cinquantina di biciclette. Non c’erano infatti transenne a separare i supporters dal gruppo.

Sul cartello, la scritta «Allez Opi Omi» ovvero «Forza nonno e nonna», scrive il Corriere.

A colpire per primo il cartello è stato Tony Martin, che era in testa al gruppo. Ha perso l’equilibrio ed è caduto, gli altri ciclisti che arrivavano lo hanno investito. Martin non si è fatto niente, per fortuna. E’ invece stato costretto al ritiro il tedesco Jasha Sutterlin.

Molti dei ciclisti coinvolti hanno dovuto sostituire le bici danneggiate.

The worst Tour de France crash I’ve ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021