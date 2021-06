Wildcard per Andy Murray e Venus Williams: giocheranno a Wimbledon

Murray (#124 del ranking Atp) ha vinto due volte il torneo, Venus è a quota cinque. Saranno inseriti direttamente nel tabellone principale

Andy Murray giocherà il prossimo Wimbledon, partendo dal tabellone principale. Il tennista scozzese, che ha vinto due volte il torneo (2013 e 2016) ed è due volte oro olimpico (2012 e 2016), ha beneficiato di una delle wildcard concesse dagli organizzatori della competizione. Murray al momento è al 124° del ranking Atp e finora ha giocato soltanto tre partite ufficiali; nell’ultima, al Queen’s, ha battuto Benoit Paire.

Allo stesso modo, parteciperanno a Wimbledon anche Venus Williams (che ha trionfato a Londra cinque volte) e il giovane rivelazione Carlos Alcaraz.

L’edizione 2020 di Wimbledon non si era disputata. Quest’anno sarà il simbolo di un ritorno alla normalità. Pare, infatti, che per tutto il torneo sarà mantenuta la capienza dimezzata, ma per le finali del singolare maschile e quello femminile il campo centrale sarà a pieno regime.