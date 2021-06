Ucraina-Inghilterra, le autorità inglesi chiedono ai tifosi di restare a casa

La risposta arriva dopo che, a causa della variante Delta, il governo italiano ha stabilito una quarantena di 5 giorni per chiunque provenga dall’Inghilterra, tifosi compresi

Dopo il caso scoppiato per la partita Ucraina e Inghilterra in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico, arriva la risposta del governo inglese. Il governo italiano ha stabilito che, a causa del diffondersi della variante Delta, chi arriva dalla Gran Bretagna deve sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni e questo dovrebbe valere anche per i tifosi che decideranno di assistere alla partita all’Olimpico. Le autorità britanniche hanno invitato tutti a restare a casa.