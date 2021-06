Ucraina-Inghilterra all’Olimpico: si apre il caso della quarantena obbligatoria per i tifosi inglesi

Sul Corriere. Sono 2500 i biglietti che saranno messi a disposizione della federazione inglese. Quanti li acquisteranno? Si profila un nuovo caso politico dopo quello della finale a Wembley

Dopo la battaglia tra il governo italiano e quello inglese sull’opportunità di disputare la finale dell’Europeo a Londra in un momento di diffusione della variante Covid, tra i due esecutivi rischia di aprirsi un altro fronte caldo. Il nodo è il quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina, in programma sabato a Roma. Per il governo italiano, chi viene dalla Gran Bretagna deve sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni. Sarà così anche per i tifosi che decideranno di assistere alla partita all’Olimpico?

La questione è sul Corriere della Sera.

“Londra chiederà un’eccezione? Al momento sembra difficile: anzi, le autorità italiane intensificheranno i controlli, sia in aeroporto che allo stadio, per identificare eventuali «infiltrati» inglesi. A chi arriva chiederanno il motivo dell’ingresso in Italia e le modalità della quarantena obbligatoria: i trasgressori rischiano pesanti multe ma anche un procedimento penale. All’Olimpico sabato saranno ammessi 16 mila spettatori. Il 68% dei biglietti è stato già venduto, mentre il restante 32% viene messo a disposizione dei Paesi le cui Nazionali disputano l’incontro: questo vuol dire che circa 2.500 biglietti saranno venduti dalla federazione inglese. Ma quanti li acquisteranno, sapendo che è di fatto impossibile venire in Italia per tempo? È una sfida tutta da giocare, forse anche sul terreno della politica”.