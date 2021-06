Svezia, Kulusevski positivo al Covid, a rischio l’esordio contro la Spagna

Il calciatore è in isolamento a Stoccolma. Il ct della Nazionale ha deciso di non sostituirlo, nella speranza che possa rientrare in tempo

Dopo la Spagna, il Covid colpisce anche la Nazionale svedese. E’ di poco fa la notizia che Dejan Kulusevski, centrocampista della Juventus e della Svezia, è risultato positivo al virus nel controllo effettuato stamane. Kulusevski aveva accusato i sintomi del raffreddore.

Al momento, il giocatore è rimasto a Stoccolma in isolamento. Non ha dunque seguito la squadra a Goteborg.

Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha così commentato:

“E’ una notizia triste per noi, soprattutto per Dejan, siamo dispiaciuti per lui, non chiameremo nessuno al suo posto nella speranza che possa rientrare per la partita contro la Spagna”.