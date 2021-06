Sala: «Zhang mi ha garantito che resterà a lungo alla guida dell’Inter»

“Gli ho fatto una domanda semplice, cioè lo stadio è progetto che richiederà anni, tu hai intenzione di rimanere per anni nell’Inter e controllarla? Lui mi ha detto: per come oggi è il calcio e per l’effetto della pandemia, è difficile farci soldi, per noi è stato un investimento di comunicazione e promozione e ad oggi ci abbiamo messo 400 milioni, per cui non ho intenzione di mollare adesso e garantisco che la mia famiglia rimarrà alla guida dell’Inter“.