Il Telegraph: il Tottenham ha scelto Fonseca perché è bravo a far crescere i giovani

E’ tutto pronto, manca la firma e l’ufficializzazione di Paratici come nuovo direttore sportivo degli Spurs. Si completa così lo scambio con Mourinho

Mourinho alla Roma, e Paulo Fonseca al Tottenham. Lo scambio è fatto, quasi ufficiale. Per il Telegraph il tecnico portoghese ha firmato il contratto dopo una lunga ricerca. Il Daily Mail, che riprende il Telegraph commenta la notizia con un “finalmente”.

L‘operazione – scrive il Telegraph – è in fase di conclusione, si aspetta solo la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici. Manca solo un po’ di burocrazia e la firma del presidente Daniel Levy, che è stato finora alle Bahamas con Joe Lewis.

Fonseca “è stato scelto perché bravo a far crescere i giovani, giocando il calcio offensivo che Levy ha identificato come cruciale nella sua recente lettera ai tifosi degli Spurs”.

Fonseca dovrebbe recarsi a Londra per finalizzare l’accordo nel fine settimana o all’inizio della prossima settimana. Non lavorerà con la stessa squadra di assistenti che ha utilizzato per la parte fondamentale della sua carriera di allenatore. Il suo assistente di lunga data Nuno Campos ha annunciato amichevolmente la separazione, dopo 15 anni di lavoro insieme.