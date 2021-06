Partite truccate al Roland Garros, arrestata una tennista russa: troppi doppi falli sospetti

Yana Sizikova era indagata già da un anno per frode sportiva: è accusata di “aggiustare” i suoi match per favorire le scommesse. La security del torneo avrebbe tentato di fermare i poliziotti

Arrestata per eccesso di doppi falli. Le partite della tennista russa Yana Sizikova erano sotto osservazione da un po’: sconfitte strane, in odore di tennis-scommesse. E così, scrive Le Parisien Sizikova è stata arrestata ieri sera dopo la fine di un match in doppio perso con la partner Ekaterina Alexandrova, contro la coppia Ajla Tomljanovic-Storm Sanders. I particolari dell’arresto, scrive Repubblica che riprende il giornale francese, sono singolari: il servizio di sicurezza del torneo avrebbe cercato di ostacolare i poliziotti. Sizikova è stata interrogata ed è stata perquisita la sua camera d’albergo.

La tennista russa è numero 101 al mondo in doppio, ed era al centro di un’inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva. Proprio un match dello scorso 3o settembre a Parigi tra la coppia di rumene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig, e quella composta dalla russa Yana Sizikova e l’americana Madison Brengle aveva innescato l’indagine: una serie sospetta di doppi falli della Sizikova avevano spostato le sorti dell’incontro a vantaggio delle avversarie. Gli investigatori avevano riscontrato anche un flusso anomalo di scommesse in concomitanza col match, soprattutto nel quinto set quando in battuta c’era proprio la russa.