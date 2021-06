Osimhen rinuncia alla Nazionale: gli fa male il ginocchio

Il nigeriano ha presentato un certificato medico giustificando il suo forfait, lo ha dichiarato il ct Rohr. Salterà l’amichevole con il Camerun

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen non è partito per la Nazionale. Ha presentato un certificato medico in cui dichiara di accusare un dolore al ginocchio che gli impedisce di giocare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“avrebbe dovuto giocare dopodomani in amichevole con la sua Nigeria contro il Camerun, ma ha rinunciato. “Ha mandato un certificato, gli fa male il ginocchio e non può giocare”, ha spiegato il ct Gernot Rohr”.