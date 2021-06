Nadal dà forfait per Wimbledon e Olimpiadi: “Devo fermarmi per prevenire problemi”

Rafael Nadal non parteciperà né a Wimbledon né alle prossime Olimpiadi di Tokyo. È lo stesso tennista spagnolo ad annunciarlo con un post sui propri profili social in cui ha spiegato le motivazioni alla base della decisione.

Ciao a tutti. Voglio informarvi che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Wimbledon che si terrà dal 28 giugno all’11 luglio. Né giocherò le Olimpiadi previste per il 24-30 luglio. Non è stata una decisione facile da prendere. Dopo aver ascoltato il mio corpo e aver avuto un confronto con la mia squadra, ho capito che è la decisione giusta da prendere per estendere la mia carriera sportiva e continuare a fare ciò che mi rende felice: competere ai massimi livelli e continuare a combattere.

Il fatto che ci siano solo due settimane tra Roland Garros e Wimbledon quest’anno non mi ha aiutato a riprendermi dopo la stagione impegnativa sulla terra. Sono stati due mesi di grande dispendio e la decisione che prendo è rivolta al medio-lungo termine.

In questi momenti della mia carriera di atleta, una parte importante è la prevenzione di qualsiasi tipo di sforzo che potrebbe impedirmi di lottare nel medio-lungo termine. Le Olimpiadi hanno significato molto nella mia carriera e sono sempre state una priorità per me come sportivo: ho trovato l’atmosfera che qualsiasi atleta vuole vivere almeno una volta e ho avuto la fortuna di viverle intensamente in tre occasioni.