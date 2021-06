Medvedev: “Il Roland Garros ha preferito Amazon al pubblico. Ma dove sono i soldi?”

Il tennista russo, appena eliminato da Tsitsipas: “La nostra era la partita del giorno, l’hanno messa in notturna senza pubblico. Capisco i soldi, ma noi quest’anno guadagniamo il 15% in meno…”

Daniil Medvedev è stato appena sconfitto, a notte fonda, da Tsitsipas. Si è giocato il matchpoint dell’avversario battendo dal basso, e lanciandosi in un serve and volley suicida. Poi è andato in sala stampa e ha attaccato il Roland Garros. Sui soldi.

“Il nostro match è stato definito come ‘match of the day’ così l’organizzazione del torneo ha preferito Amazon (che detiene i diritti per dieci match serali, ndr) al pubblico. Con questo non voglio dire che gli sponsor non siano importanti nell’organizzazione dei tornei ma mi chiedo: quest’anno ci sono i tifosi, c’è Amazon e il nostro prize money è più basso del 15% rispetto allo scorso anno. La mia domanda è: dove sono i soldi di Amazon?”