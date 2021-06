Max Biaggi: «Valentino Rossi quando mi incontra ancora non mi saluta»

Max Biaggi ha 50 anni. Il Corriere della Sera lo intervista per tornare indietro nel tempo, e ricordare una carriera nella velocità tra vittorie, rivalità e una caduta da 40 km all’ora che – disse il primario che lo operò – nell’80% dei casi uccide. Lui racconta questo rapporto con la paura, che lambisce i piloti, che c’è e non c’è:

“C’erano mamma e papà, il primario disse che, con quel tipo di trauma, l’80 per cento muore. Io non ho battuto ciglio, ero troppo frastornato per capire, ma guardai papà e mamma ed erano bianchi in viso, chi aveva una lacrima, chi la tratteneva. Io zero. Tant’è che chiesero al primario di rispiegarmelo. Quando ti vesti da pilota, sei come dentro un videogioco. Enzo Ferrari diceva che ogni figlio che hai, vai un secondo più piano, ma avendo vinto due campionati del mondo da padre, ho scoperto che non è vero. Semmai ho iniziato a pensare che l’aereo potesse cadere”.