Luis Enrique: “Vaccini alla nazionale? C’è questa possibilità, accettiamo qualsiasi decisione”

Il ct della Spagna in conferenza stampa: “Busquets è asintomatico e può allenarsi. Purtroppo non è una situazione piacevole”

Luis Enrique, commissario tecnico della nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa.

Voglio elogiare lo staff dell’Under 21 per aver organizzato tutto in tempo record. L’atteggiamento di tutti è stato lodevole. I primi sei giocatori convocati hanno cancellato le rispettive vacanze per essere qui: chi doveva essere a Cancun, chi a Mykonos. Sergio Ramos è ancora nelle stesse condizioni per le quali non ho potuto convocarlo all’inizio.

Il presidente e il direttore sportivo ci hanno informato che potevamo essere vaccinati. Non è stato possibile e lo accettiamo di buon grado. Non è certo che ci vaccineranno, ogni caso verrà trattato singolarmente. Se dovesse succedere, vorrei essere vaccinato il prima possibile. Mi dispiacerebbe se i miei giocatori dovessero accusare qualche sintomo. Noi dobbiamo concentrarci su ciò che controlliamo, accettiamo qualsiasi decisione e sappiamo che ci saranno opinioni diverse.

Busquets? Non credo che il parente che gli abbia passato il virus sia importante. In ogni caso è del tutto asintomatico e può allenarsi, speriamo che sia solo un po’ di spavento e niente più. Non è bello purtroppo aspettare il risultato dei tamponi, li facciamo alle 8 del mattino, non è una situazione piacevole.