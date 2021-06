L’Equipe firma l’elogio di Immobile: l’attaccante che non si ferma mai

Lo elegge migliore in campo. «Non si arrende, ha finalmente convinto anche in Nazionale e forse ha spazzato via il dualismo con Belotti»

Elogio di Ciro Immobile l’attaccante che non si ferma mai. Firmato L’Equipe che lo elegge miglior in campo di Italia-Turchia.

Il quotidiano francese scrive che nel suo stadio – l’Olimpico – Immobile ha fugato i dubbi, cosa che non gli era mai successa prima con la maglia della Nazionale. Ieri sera potrebbe aver definitivamente spazzato via il dualismo con Belotti per la maglia da centravanti.

In un’Italia che non ha mai smesso di attaccare, anche dopo aver aperto il punteggio, fedele ai precetti del suo allenatore, Immobile ha probabilmente giocato una delle sue partite più riuscite per la Nazionale, firmando in particolare il suo 14esimo gol in 47 presenze.

L’Equipe ricorda i fallimenti all’estero di Immobile (Dortmund e anche Siviglia) ma pure la rinascita alla Lazio e la vittoria della Scarpa d’oro europea, nel 2020, con 36 gol.

L’Equipe ricorda che Immobile si era già messo in luce contro la Repubblica Ceca.

«Non si arrende mai», così scrive il quotidiano.