Le tariffe TimVision per la Serie A: prezzo di lancio 29,90 euro al mese, probabile promozioni a 19,99.

Sulla Gazzetta. Nel piano c’è anche una buona dose di intrattenimento e il decoder. L’idea è di proporsi come alternativa a Sky

Sulla Gazzetta dello Sport le tariffe di TimVision per vedere la Serie A della prossima stagione.

“Per vedere A e B attraverso TimVision si dovrà aderire all’offerta Calcio Tim che avrà un prezzo di lancio identico a quello di Dazn, 29,99 euro al mese, ma anche qui si stanno valutando promozioni lancio a 19,99. Tra le due però ci sono delle differenze: TimVision mette infatti a disposizione nel pacchetto anche i propri contenuti esclusivi e il digitale terrestre. Inoltre, con 5 euro in più si avrà accesso alle app di Netflix o Disney+ e con altri 10 al pacchetto completo (TimVision + Dazn + Netflix + Disney+). In pratica l’idea è quella di proporsi come alternativa a Sky, offrendo la Serie A ma anche una buona dose di intrattenimento”.

Come Sky, anche TimVision avrà il suo decoder (il TimVisionBox), incluso nell’offerta Calcio.

“Permetterà l’accesso, con un unico telecomando, a tutti i contenuti senza dover necessariamente usare una smart tv. Per Tim, che è anche partner tecnologico di Dazn, il decoder ottimizza inoltre la gestione della connettività e ne stabilizza la continuità, riducendo il cosiddetto buffering”.

Il decoder funziona anche per chi in casa non ha una rete fissa Tim e può essere connesso alla rete mobile 4G e

5G,

“ma per lo streaming dei match resta preferibile una connessione broadband/ultra broadband e per l’alta definizione (Full HD) sono necessari almeno 7 Mbps, velocità assicurata dall’Adsl per la maggior parte dei clienti. La soluzione migliore è comunque quella del Multicast su cui Tim ha deciso di investire in modo importante: sarà accessibile a chiunque possieda un modem Multicast (lo sono tutti quelli più recenti) e il TimVision Box”.