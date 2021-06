La Premier minaccia di revocare i permessi di lavoro ai giocatori dei club di Superlega

«La FA – si legge in una lettera della Federcalcio – ha discusso con il Ministero degli Interni che ha ritenuto opportuno modificare i criteri GBE esistenti per chiarire che i giocatori e/o il personale che ottengono un GBE possono partecipare solo a partite e competizioni che si svolgono secondo le normative calcistiche esistenti, o con il consenso della FA. La FA propone quindi che i criteri GBE per i giocatori e il personale (non giocatori) siano modificati per specificare la categoria di partite coperte dallo stesso e, nel caso in cui un individuo partecipi a una partita che non rientra nelle categorie specificate, la questione può essere rinviata al Ministero degli Interni che potrebbe rivedere il permesso di lavoro dell’individuo, o lo stato del club in qualità di sponsor”.