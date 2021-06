La Premier “allarga” le linee del fuorigioco alla Var: basta gol annullati per un millimetro

Il calcio inglese vuole più “margine d’errore”: con le linee digitali più “spesse” si ridà un po’ di discrezionalità all’arbitro

Basta gol annullati per un millimetro, il calcio inglese vuole più “margine d’errore”. E ha deciso di allargare le linee del fuorigioco per la Var, renderle più spesse. Ridare un po’ di discrezionalità agli arbitri e ammorbidire i dubbi sulla posizione dei giocatori. In pratica in Inghilterra tolgono centimetri di potere alla macchina per ridarli all’uomo.

Lo scrive il Telegraph. I capi degli arbitri hanno ricevuto il sostegno dei club per ampliare le strisce digitali. La svoresa stagione in Premier la Var è intervenuta su 128 gol o casi accessori.

Il “tweak” tecnologico, che darebbe effettivamente più beneficio del dubbio all’attaccante, ha ricevuto l’approvazione dei dirigenti di alto livello a seguito di una presentazione all’assemblea generale annuale della lega. La Premier League non ha ancora commentato ufficialmente il cambiamento.