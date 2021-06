Indurimento al polpaccio per Florenzi: si teme una ricaduta

Sky Sport racconta i problemi muscolari dell’esterno, in un punto in cui aveva avuto altri infortuni in passato

Il cambio all’intervallo durante Turchia-Italia che ha visto l’ingresso in campo di Di Lorenzo per Florenzi non era soltanto una scelta tecnica. Stando a quanto riporta Sky Sport infatti l’esterno del Psg ha accusato un indurimento al polpaccio, luogo dove già in passato aveva accusato diversi problemi.

Non è ancora chiaro se si sottoporrà ad esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio.