Il Sole 24 Ore: Vodafone fa ricorso contro l’esclusiva Dazn-Tim

La piattaforma streaming vuole risolvere il contratto che la lega alla compagnia telefonica – e che lega la app Dazn alla Vodafone Tv – fino ad agosto 2022. Ma Vodafone promette battaglia

Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, Vodafone ha deciso di fare ricorso contro l’esclusiva Dazn-Tim per i diritti tv della Serie A.

“Fra Dazn e Vodafone la parola è passata alle carte bollate. La società che fa capo ad Access Industries vuole risolvere il contratto che la lega a Vodafone – e che lega la app Dazn alla Vodafone Tv – fino ad agosto 2022. La compagnia telefonica guidata in Italia da Aldo Bisio ha fatto muro e promette battaglia in tribunale. E anche se il motivo formale non sta nell’esclusiva che lega Dazn a Tim – frutto dell’intesa raggiunta in occasione dell’aggiudicazione a Dazn della Serie A per il prossimo triennio – è chiaro che la questione va a poggiare sul tema“.

Il quotidiano finanziario spiega l’accaduto.

Il 12 marzo Dazn ha inviato a Vodafone una lettera di risoluzione del contratto per non aver atteso il suo ok prima di

dare il via a due campagne pubblicitarie di Vodafone Tv a febbraio. A quel punto, il 27 aprile, Vodafone, presenta un ricorso cautelare (ex articolo 700) chiedendo al Tribunale sezione imprese di Torino di «inibire a Dazn» la cessazione del rapporto. Il 29 aprile il Tribunale sposa le ragioni di Vodafone e fissa un’udienza al 31 maggio.

“Alla fine della quale, come testimoniato dall’ordinanza di ieri, si è dichiarato incompetente per “difetto di giurisdizione”, rinviando la palla al giudice in Uk, partendo dall’assunto che Dazn, che comunque ha sede in Uk come Dazn Limited, ha tra le clausole del contratto quella di rimettere al tribunale inglese ogni causa. Nessun commento dalle parti. Ma Vodafone sarebbe pronta al reclamo”.