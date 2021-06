Commissione Europea: «L’Uefa dovrebbe riflettere sulla finale di Euro 2020 a Wembley”»

Il vice presidente Schinas: “Mi preoccupa uno stadio pieno in questo momento. Bisogna riflettere sulle conseguenze”

Il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, è intervenuto al Parlamento europeo per parlare del picco di contagi in Gran Bretagna (oggi i positivi sono 22.868, in crescita) e della finale di Euro 2020 in programma allo stadio di Wembley. Queste le sue parole.

“Non ne abbiamo discusso in commissione, non spetta a noi ma all’Uefa decidere. Tuttavia quello che penso io a titolo personale è questo: vorrei condividere con voi i miei dubbi sulla possibilità di organizzare le finali e le semifinali a Wembley in uno stadio pieno nel momento in cui il Regno Unito limita gli spostamenti dei propri cittadini verso l’Ue. In questo tipo di decisioni ci vuole un minimo di reciprocità e proporzionalità e l’Uefa farebbe bene ad analizzare con cura le sue decisioni pensando alle sue ripercussioni”.

Schinas ha continuato:

“Alleggerire le misure non è consigliabile, non possiamo permetterci che ci sia un’estate europea senza attenzioni pensando a quello che succede rispetto alle nuove varianti Covid. Non possiamo riposarci sugli allori, non improvvisiamo. Le consulenze scientifiche dell’Ecdc ci dicono che la situazione non è buona, il 75% dei nuovi contagi a inizio agosto sarà dovuto alla variate delta e il 90% entro fine agosto. La tendenza è molto preoccupante. Dobbiamo tenere alta l’attenzione”.