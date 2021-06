Gli Harlem Globetrotters scrivono all’NBA: «Dateci un posto in campionato»

“Quando l’Nba faticava ad andare oltre il migliaio di spettatori a partita abbiamo accettato di organizzare sfide tra le vostre squadre e i Globetrotters. Il basket senza di noi non sarebbe quello che è oggi. Ed è tempo che l’Nba riconosca quello che i Globetrotters hanno fatto per il nostro sport , sia qui sia nel mondo. È ora che l’Nba smetta di comportarsi come se noi non esistessimo”.

La Gazzetta dello Sport ricostruisce un po’ di storia di questa squadra iconica: “fondati nel 1926 a Chicago, due anni dopo hanno trasferito la loro sede a New York facendo virtualmente base ad Harlem, culla della cultura afroamericana (dove però non hanno giocato fino al 1968). E hanno cominciato a girare il mondo, una squadra composta da giocatori di colore che portava ovunque l’arte del canestro. Aiutando a rompere la barriera razziale nel basket. Un anno dopo quella sfida coi Lakers del 1949, l’Nba ha ammesso i primi giocatori di colore: il primo scelto al Draft, Chuck Cooper dai Boston Celtics, arrivava proprio dagli Harlem. I Globetrotters hanno continuato a vivere in un mondo parallelo all’Nba, influenzandone però notevolmente lo stile di gioco e attirando talenti come Wilt Chamberlain. Mr. 100 punti scelse gli Harlem per la sua prima avventura da pro’, nel 1958-59 quando non poteva ancora dichiararsi per l’Nba e prese parte alla storica tournée in Unione Sovietica in cui fece impazzir Mosca. Per poi tornare in squadra anche nelle estati senza Nba”.