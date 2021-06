Gazzetta: Londra vieta all’Italia la rifinitura a Wembley per preservare il campo per Inghilterra-Germania

L’Italia di Mancini non effettuerà la rifinitura a Wembley, questa sera. Gli inglesi gliel’hanno negata. La Gazzetta dello Sport racconta il cambio di programma.

“Annullata la rifinitura a Wembley di questa sera. Motivazione ufficiale: per non deteriorare ulteriormente un terreno di gioco in precaria salute. Non ci sono più i prati inglesi di una volta. Motivazione un filo più ufficiosa: tre giorni dopo di noi si giocherà Inghilterra-Germania, ottavo dirottato da Dublino a Wembley e addossato al nostro. Per cui gli inglesi vogliono garantirsi il miglior terreno di gioco possibile, sforbiciando le rifiniture degli altri, visto anche che il maltempo annunciato potrebbe peggiorare la situazione”.