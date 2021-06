Gazzetta: Basic al Napoli, manca l’accordo con il Bordeaux sulle modalità dell’operazione

Il Napoli cerca un rinforzo a centrocampo. Uno dei nomi che interessano sul mercato è quello di Toma Basic, 24enne del Bordeaux. Ma secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, tra il club partenopeo e quello francese non ci sarebbe accordo sulle modalità dell’operazione. Il Napoli propone un prestito con obbligo di riscatto, mentre i francesi vogliono cederlo a titolo definitivo.

“Col Bordeaux, per esempio, c’è già stato un colloquio, le parti non sono d’accordo sulle modalità dell’operazione. Il Napoli ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, mentre i dirigenti francesi vogliono cederlo a titolo definitivo, perché il nazionale croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il suo cartellino costa tra gli 8 e i 10 milioni di euro”.