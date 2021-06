Gattuso vuole Bakayoko alla Fiorentina

Fabrizio Romano su Twitter: «Il centrocampista lascerà il Chelsea, il tecnico lo vorrebbe in prestito. L’accordo sull’ingaggio sarà un problema»

A volte ritornano. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, su Twitter scrive che Bakayoko lascerà il Chelsea e che la Fiorentina di Gattuso è interessata ad averlo in prestito. L’allenatore lo ha già voluto con sé a Napoli e adesso lo desidera nel centrocampo viola. Romano scrive che però sarà un problema trovare un accordo sull’ingaggio.

Tiemoué Bakayoko will leave Chelsea this summer. Fiorentina are interested in signing him on loan – talks to start soon with #CFC but salary will be an issue. Gattuso wants him again. 🔵 #Chelsea #Fiorentina @skysport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2021

