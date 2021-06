Garanzini: forse l’Italia spende troppe energie, ma così si diverte

Su La Stampa: quando una squadra si diverte la fatica non la sente. E mal che vada la recupera in fretta.

Garanzini scrive dell’Italia che ha battuto anche la Turchia per 3-0.

Verranno gli ostacoli alti, e chi ha visto giocare la Francia saprà di che si parla. Rimane il fatto che quelli iniziali l’Italia li sta saltando con una disinvoltura davvero impressionante. La Turchia era robetta, e lo si è rivisto ieri con il Galles. Ma la Svizzera è tosta, eppure gli azzurri, passati quei dieci minuti per metterla a fuoco, l’ha infilata da tutte le parti.

Forse ha speso se non troppo comunque tanto in una fase in cui un sereno possesso palla sarebbe bastato. Ma si diverte così, che gli vuoi dire? Quando una squadra si diverte la fatica non la sente. E mal che vada la recupera in fretta.