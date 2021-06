Emerson Palmieri: «Mancini mi ha consigliato di lasciare il Chelsea per giocare di più»

A The Telegraph: «Ha detto che sarebbe meglio andare in un’altra squadra ambiziosa. Non penso tanto al mercato. Darò risposte sul campo»

Il terzino del Chelsea, Emerson Palmieri, ha rilasciato un’intervista a The Thelegraph in cui ha parlato dell’Europeo e del suo futuro. E’ stato accostato al mercato dell’Inter (e del Napoli).

“Mancini ha mostrato che teneva a me. Vuole vedermi fare bene, quindi mi ha detto che forse sarebbe stato meglio per me andare in un’altra squadra ambiziosa, dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me. Non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa”.