De Laurentiis: «Il Napoli deve necessariamente vendere, ha speso troppi soldi»

«Ho investito troppi soldi e dall’altra parte mi chiamavano e mi dicevano “hai un contratto ma non lo possiamo rispettare”. Il mio grande errore è che penso sempre che le persone la pensino come me»

Si parla anche del prossimo mercato del Napoli con il presidente De Laurntiis e soprattutto del fatto che sarà necessario fare delle cessioni importanti, ma basteranno a sanare il bilancio?

«Pochissime aziende nel calcio sono sane. Il Napoli deve necessariamente tagliare. Non fattura quanto spende. Abbiamo aumentato. Non basterà vendere un giocatore. Soprattutto dovrai vendere quei giocatori che hanno aumentato a dismisura attraverso i loro salari quello che il Napoli non può pagare. Purtroppo il covid ci ha giocato il brutto scherzo di avere fiducia nelle autorità e ne abbiamo pagato le conseguenze. Prima di Draghi tutti quanti sono andati a casaccio e tutti aspettavamo che sarebbe potuta finire prima di quanto invece non è ancora finita e presi dall’entusiasmo.

Alcuni acquisti no0n li avrei dovuti fare, alcuni spostamenti non avrei dovuto farli. Avrei dovuto dire: “congeliamo tutto e sopravviviamo durante il Covid” e invece da ultra-ottimista quale sono ho investito troppi soldi e mentre lo facevo mi chiamavano e dicevano che non potevano rispettare i contratti.

Invece ho investito troppi soldi e dall’altra parte mi chiamavano e mi dicevano “hai un contratto ma non lo possiamo rispettare” e tu in quel momenti fai un gran respiro, soffri e vai avanti, però commettendo un errore di valutazione. L’errore che io faccio è che immagino che gli altri la pensino come me e questo è un grandissimo errore. Siccome io nasco guerriero cavalleresco da torneo, devo poter sfidare gli altri in questo modo e non rischiando il collo»