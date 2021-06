Damascelli: “C’era più folla in Tribuna autorità che nel resto dell’Olimpico”

Tony Damascelli sul Giornale nota quanto fosse affollata venerdì sera la tribuna autorità dell’Olimpico.

Riaperti gli stadi si sono riaperte anche le famose tribune d’onore e/o autorità. Vista, ad esempio, la folla di abiti blu che ha riempito la zona centrale dell’Olimpico per la partita di apertura. Alla presenza del Capo dello Stato, la sfilata della rappresentanza Uefa superava, in proporzione, quella degli spettatori in tutti gli altri settori dello stadio di Roma. Un migliaio di invitati che ricoprono ruoli istituzionali nelle varie federazioni calcistiche euromondiali. (…)

Il calcio di tutti, lo spirito democratico che fanno parte della propaganda contro i bambini viziati della SuperLega trova la sua magnifica ed emblematica espressione proprio nelle tribune autorità, frequentate e occupate da personaggi che poco hanno a che fare davvero con il gioco del football e che godono di privilegi e benefici previsti dalle loro illustri funzioni, decisive per lo sviluppo del football. O no?