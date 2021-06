Corsport: Milik è sempre nel mirino della Juventus

Il futuro dell’attaccante polacco potrebbe essere in bianconero, ma adesso servono 20 milioni per toglierlo al Marsiglia

Il futuro di Milik potrebbe essere la Juve. Il Corriere dello Sport riporta infatti della possibile ripresa della trattative dei bianconeri per l’attaccante polacco. Già in passato si era parlato di un interessamento di Agnelli per il calciatore quando era ancora al Napoli, adesso, con il ritorno di Allegri, potrebbe essere lui a far compagnia a Dybala e Morata in squadea

Sul taccuino della Juve è sempre presente Arkadius Milik, già candidato forte nelle recenti sessioni di mercato, ora al Marsiglia. Dopo 10 gol in 16 presenze, il club francese lo ha riscattato dal Napoli: ora servono almeno 20 milioni.