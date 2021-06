CorSport: Italia, Di Lorenzo in leggero vantaggio su Toloi per il posto di Florenzi

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, deciderà questa mattina a chi affidare il compito di rimpiazzare Florenzi: Di Lorenzo o Toloi?

Mentre la Repubblica continua a dare per favorito l’atalantino, il Corriere dello Sport offre uno spiraglio per l’azzurro del Napoli.

“L’unica novità in partenza sarà la sostituzione obbligata di Florenzi che deve recuperare dal risentimento al polpaccio destro rimediato contro la Turchia, che lo ha costretto a uscire dopo il primo tempo. Venerdì scorso toccò a Di Lorenzo prenderne il posto, brillantemente. E anche stavolta l’esterno del Napoli appare in leggero vantaggio. Negli ultimi due giorni, in realtà, sembrava aver prevalso l’idea di lanciare Toloi per la maggiore fisicità e magari come costruttore da dietro aggiunto se in mezzo gli azzurri dovessero trovare difficoltà. Sia Di Lorenzo che Toloi sono duttili, capaci di coprire e attaccare, possibile però che alla fine il primo si faccia preferire”.