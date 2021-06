Mancini: «L’unico dubbio è tra Di Lorenzo e Toloi, mancano ancora due allenamenti»

In conferenza stampa: «Tra i due non cambierebbe molto, anche se Di Lorenzo è più offensivo. Verratti dal primo minuto? Vediamo»

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Svizzera di domani sera.

Sulla Svizzera:

Con Florenzi fuori chi prenderà il suo posto?

“Tra Di Lorenzo e Toloi non cambierebbe tanto, anche se Di Lorenzo è più offensivo di Toloi. Forse l’unico dubbio può essere questo, ma mancano due allenamenti: vediamo”.

Come sta Berardi? L’alternativa è Chiesa o Bernardeschi, vista l’intercambiabilità di questi giocatori?

“Non è che uno è l’alternativa all’altro… Io credo che se dovesse giocare Chiesa, o non dovesse giocare Belotti in attacco, non cambierebbe molto. Sono tutti bravi e sanno tutti cosa devono fare”.