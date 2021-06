Casarin: viva gli arbitraggi degli Europei, gli arbitri italiani dovrebbero imitarli

Sul Corriere della Sera Paolo Casarin elogia gli arbitraggi degli europei.

In Europa il calcio ha la forza di cancellare le regole sbagliate e imposte da scrivanie presuntuose. I protagonisti chiedono che nessuno impedisca loro di manifestare capacità e creatività. Abbiamo visto solo rigori chiari, anche grazie alla Var, gol annullati per fuorigioco rapidamente valutato, tanti fuorigioco ben giudicati dagli assistenti, partite senza gol ma interessanti, un numero di gol complessivo adeguato. E anche solo 7 falli durante un primo tempo. La novità per il futuro sarà che a centrocampo bisognerà ridurre le interruzioni per contatti banali: gli arbitri italiani dovrebbero importare la lettura tecnica dei bravi colleghi europei.