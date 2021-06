Garanzini: la Nazionale risparmi le energie, il vero Europeo deve ancora cominciare

La Nazionale risparmi le energie. È il giorno di Italia-Galles, su La Stampa Gigi Garanzini sottolinea il pericolo di andare in riserva di energie. Negato il pericolo di biscotti, il tema è l’eccessivo dinamismo della Nazionale di Mancini.

Giocheranno dunque per vincere (…), magari senza esagerare. Nel senso che dopo un anno pressoché ininterrotto, e a queste temperature, la spia della riserva non può essere lontana. Qualcuno riposerà, qualcun altro avrà modo di mettersi in mostra per il prosieguo: ma tenendo d’occhio, tutti quanti, il livello del carburante. Meno strappi e magari più possesso-palla. Sia perché ripassarlo non guasta mai: sia perché di questo Europeo si ricorderanno le partite a venire e, semmai il doppio 3-0 iniziale. Il risultato col Galles difficilmente troverà posto nella memoria.