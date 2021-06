Carl Nassib il primo giocatore della Nfl (in attività) a dichiararsi gay

Il coming out con un video su Instagram. È Defensive End dei Las Vegas Raiders. Il boss della Nfl: «Siamo orgogliosi di lui»

Si chiama Carl Nassib, ha 28 anni, è il primo giocatore in attività della Nfl, a dichiarare la propria omosessualità. Parliamo ovviamente di football americano. Nassib è Defensive End dei Las Vegas Raiders. Il giocatore di football americano ha fatto il suo coming out con un video su Instagram. «Ragazzi, volevo solo prendermi un breve momento e dire che sono gay. Era da un po’ che volevo farlo e finalmente mi sento a mio agio a dirlo». Ha ringraziato la sua famiglia e gli amici per il supporto che gli ha consentito di «dire pubblicamente e con orgoglio che sono gay». Una decisione che lo ha tormentato per quindici anni.

Nassib ha detto di aver ricevuto il supporto della Nfl, dei suoi allenatori e dei compagni di squadra. Ha deciso di fare questo passo perché lo ritiene particolarmente importante in questo periodo storico. Le prime reazioni sui social network sono state per lo più positive e di supporto.

Il numero uno della Nfl Roger Goodell ha dichiarato: «La famiglia della Nfl è orgogliosa di Carl perché ha condiviso la sua verità con coraggio oggi. Condividiamo la speranza che dichiarazioni come la sua un giorno non saranno più notizie mentre marciamo verso la piena uguaglianza per la comunità LGBTQ».

