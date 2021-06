Barbano: dobbiamo a Spinazzola i quarti di finale, è l’uomo in più della Nazionale

Sul CorSport: “L’assist vale almeno quanto il gol che spezza l’incubo e porta l’Italia in vantaggio. Ha tutti i pregi degli azzurri e nessuno dei loro difetti”

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano elogia la prestazione di Federico Chiesa, capace di portare la squadra in vantaggio quando le cose sembravano essersi messe al peggio. L’Italia ieri ha mostrato i suoi punti deboli, scrive, ma anche la caparbietà giusta per vincere. Il gol dello juventino è stato determinante. Ma fondamentale è stato anche e soprattutto l’assist di Spinazzola. Il calciatore della Roma, scrive Barbano, è l’uomo in più dell’Italia di Mancini. Ha tutti i pregi dei calciatori azzurri e nessuno dei loro difetti.

“L’assist vale almeno quanto il gol che spezza l’incubo e porta l’Italia in vantaggio. Il jolly della Roma è l’uomo in più di questa Nazionale, ha tutti i pregi degli azzurri e nessuno dei loro difetti. A lui dobbiamo i quarti di finale. Che ci protegga ancora come un prezioso angelo custode”.