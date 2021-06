Barbano: il genio, il coraggio e la caparbietà del gol di Chiesa è il marchio dell’Italia ai quarti

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la prestazione del calciatore della Juve, uno degli artefici del passaggio del turno dell’Italia, ieri, contro l’Austria. Pescato da Mancini in panchina al momento giusto.

È stato capace di intravedere un buco nella difesa dell’Austria e di andare a segno.

“Non conta che la potenza sopravanzi l’eleganza. Non conta che hai stoppato male, non conta che la palla te la sei allungata meno di ciò che volevi, non conta che per colpirla la tua postura s’incurvi barcollante nella smorfia di una vertigine. Conta che il buco l’hai visto, non puoi fallirlo. Non lo fallirai. Il genio, il coraggio, la caparbietà del gol di Federico Chiesa è il marchio dell’Italia che approda ai quarti”.