Albiol convocato da Luis Enrique per gli Europei (per ora in lista d’attesa)

La positività di Busquets ha creato un clima di paura. Il ct spagnolo ha convocato cinque calciatori (tra cui l’ex Napoli) in caso di altri contagiati

Albiol convocato da Luis Enrique per gli Europei. Non è ancora nella lista ufficiale della Spagna. Il ct lo ha convocato dopo la positività al Covid di Busquets, positività che ha creato allarme nell’ambiente Spagna. Luis Enrique ha così convocato Brais Méndez, Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler e Raúl Albiol. Si alleneranno a parte per paura che il virus possa contagiare altri nazionali. E nel caso di altri calciatori positivi, potranno essere reclutati.