Top e Flop – Insigne rimedia al rigore sbagliato, Darmian anello debole della difesa interista

Donnarumma salva il Milan da una clamorosa sconfitta con il Cagliari, Nkoulou l’uomo in meno della difesa granata

Top

Insigne (Napoli) rimedia con grande lucidità e velocità al rigore sbagliato ribattendo in rete. E’ autore di un delizioso assist a Zielinsky per il 2 a 0 del Napoli. Centra anche due pali… rimedia con grande lucidità e velocità al rigore sbagliato ribattendo in rete. E’ autore di un delizioso assist a Zielinsky per il 2 a 0 del Napoli. Centra anche due pali…

Donnarumma (Milan) portiere saracinesca. Salva il Milan da una clamorosa quanto inaspettata sconfitta con il Cagliari con due interventi decisivi, da autentico campione, su Pavoletti e Godin.

Nzola (Spezia) torna in campo dopo l’esclusione dal derby per motivi disciplinari. E’ incontenibile. Realizza una doppietta che determina la permanenza in massima serie dello Spezia.

Flop

Darmian (Inter) anello debole della difesa neroazzurra. Provoca, con un fallo sconsiderato su Chiellini, un calcio di rigore per la Juventus. Sostituito da Perisic all’inizio del secondo tempo.

Nkoulou (Torino) l’uomo in meno della difesa granata. Surclassato da Nzola, autore di una doppietta, che teoricamente avrebbe dovuto contenere.

Golemic (Crotone) la sua partita dura solo 23 minuti, poi travolge, in maniera assurda Lapadula, lasciando il Crotone in 10.