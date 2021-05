TMW: domani incontro tra la Lazio e Inzaghi, che a questo punto può restare

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, l’incontro tanto atteso tra Simone Inzaghi e la Lazio si terrà domani. In serata. Con Gattuso alla Fiorentina, il tecnico potrebbe restare in biancoceleste.

“Emergono nuovi dettagli circa l’incontro, oramai prossimo, fra la Lazio e Simone Inzaghi. Dopo “16 mesi di attesa”, infatti, secondo quanto raccolto da TMW il faccia a faccia definitivo del tecnico col presidente Claudio Lotito andrà in scena nella serata di domani. Nelle ultime ore l’ottimismo dei mesi scorsi circa la permanenza era andato scemando, con la Lazio che sembrava pronta a chiudere per Gennaro Gattuso. Con Ringhio che si è accasato alla Fiorentina, però, la situazione cambia ancora. E adesso Simone Inzaghi potrebbe davvero restare, per quella che sarebbe la sua sesta stagione dall’inizio alla guida della Lazio”.