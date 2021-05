Spezia-Napoli 0-3 (primo tempo), Osimhen a quota 10 gol

Doppietta del nigeriano che arriva in doppia cifra, ha saltato tredici partite di campionato. Vantaggio di Zielinski.

Osimhen a quota 10 gol . Due gol di Osimhen che arriva in doppia cifra. Il Napoli domina il primo tempo contro lo Spezia. Partita a senso unico. Sbloccata da Zielinski e poi doppietta del nigeriano che ha segnato prima in contropiede e poi con un destro al volo su azione susseguente a calcio di punizione. Osimhen è così arrivato a 10 gol in Serie A, alla prima stagione. Doppia cifra nonostante 13 partite saltate. Al momento, il Napoli è secondo in classifica con 70 punti. Resta da giocare il secondo tempo e ovviamente le altre partite di giornata.