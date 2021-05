Shevchenko: “Un anno di lavoro non si deve buttare via, Pioli ha fatto bene”

Andryi Shevchenko, ct dell’Ucraina ed ex giocatore del Milan, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Un anno di lavoro non si deve buttare via. Il Milan ha fatto un buon campionato, Pioli ha lavorato bene.

Stiamo parlando del futuro. Il Milan è casa mia e vorrei tornare prima o poi se ci saranno le opportunità.

L’Atalanta ha giocato la finale di Coppa Italia, gioca un calcio dispendioso, questo va a favore del Milan che ha avuto una settimana di tempo per prepararsi. Non so come finirà ma non è tutto da buttare. Una bella stagione non si dimentica.