Repubblica: Donnarumma è rimasto senza club, un talento precipitato nel pasticcio di mercato

Gigio Donnarumma è rimasto senza squadra. Repubblica scrive:

Ora il portierone è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Ma non sarà semplice trovare un club disposto ad accollarselo. La Juve deve prima vendere Szczesny, le grandi straniere sembrano guardare altrove.

“La crisi finanziaria dirada le alternative. Il ricco Psg, dove lo apprezzano l’ex dt milanista Leonardo e l’ex

preparatore dei portieri azzurro Spinelli, ha rinnovato con Navas. Il Real Madrid, coperto con Courtois, ha priorità di bilancio, come il Barcellona. In Italia le ha la Juventus, ipotizzata come destinazione naturale per Donnarumma, a 10 milioni netti l’anno. Nel caso, dovrebbe sistemare prima i costi del portiere Szczesny (triennale da 6,5 l’anno), e naturalmente di Ronaldo, col suo stipendio iperbolico e le voci sul ritorno allo United o sull’approdo al Psg”.