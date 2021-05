Panchina per Demme, Mertens e Politano. La coppia centrale di difesa è obbligata. Di Lorenzo, Fabian, Insigne Osimhen e Zielinski confermati

Napoli-Udinese, formazioni ufficiali. Gattuso conferma Meret e a sinistra ripropone Hysaj. Nel mezzo, panchina per Demme e spazio a Bakayoko. Davanti, Lozano e non Politano. Panchina per Mertens.

StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne.