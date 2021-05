Mandzukic saluta il Milan: «Grazie per avermi dato questa opportunità»

L’attaccante ha annunciato su Instagram che il contratto non sarà rinnovato. «Auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro»

All’indomani dell’ultima partita di campionato, Mario Mandzukic saluta il Milan neo qualificato in Champions League. Mandzukic era arrivato sei mesi fa nel club rossonero. Su Instagram l’attaccante ha ufficializzato che il contratto semestrale non sarà rinnovato.

“Sono grato alla direzione del club per avermi dato questa opportunità, allo staff tecnico per il loro lavoro dedicato e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori ma un grande gruppo di ragazzi. Sono felice che siamo riusciti a riportare questo fantastico club in Champions. Auguro a tutti nel club solo il meglio per il futuro”.