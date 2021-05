L’Armenia non lo convoca, Mkhitaryan polemizza: «Le motivazioni fornite non mi convincono»

E’ polemica tra il centrocampista della Roma, Henrikh Mkhitaryan e la Nazionale armena. Il giocatore non è stato convocato per le prossime partite ed ha contestato la scelta dell’Armenia. Su Twitter si è detto poco convinto delle motivazioni ufficiali addotte dalla Nazionale. Ha scritto:

To my suprise, I’ve been informed by the coaching staff of the Armenian National Team that, for whatever reasons, I wasn’t called up for the upcoming games. The provided official reasons aren’t convincing to me. I wish however the best of luck to our boys in the matches to come.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 24, 2021