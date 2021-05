La Stampa: Paratici potrebbe lasciare la Juve per il Bayern Monaco

Secondo quanto riporta La Stampa, il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere al Bayern Monaco. Il quotidiano parla di voci che lo danno vicino al club tedesco visto il certo addio del Ceo Rummenigge, che il prossimo dicembre terminerà il suo contratto.

“Fabio Paratici, responsabile dell’area tecnica della Juventus, ha garantito che in caso di Champions il progetto andrà avanti, e le sue parole non possono essere ignorate anche se i dubbi sollevati dal gioco e dall’atteggiamento potranno suggerire valutazioni diverse, slegate dal raggiungimento dell’obiettivo. D’altronde, c’è confusione anche in società – una schiarita potrà esserci il 27 maggio, quando si terrà l’assemblea degli azionisti di Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla anche la Juventus – e su Paratici stesso si rincorrono voci d’addio, l’ultima pista conduce al Bayern Monaco”.