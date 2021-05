La Spagna agli Europei senza nemmeno un giocatore del Real Madrid, non era mai successo

Fuori dalla lista il capitano, la nazionale spagnola passa da un Sergio all’altro: dal blanco Ramos al blaugrana Busquets. Tra i 24 convocati anche Fabian Ruiz

Sergio Ramos non giocherà il prossimo Campionato Europeo. La Spagna per la prima volta nella sua storia non avrà giocatori del Real Madrid. Il ct Luis Enrique, ha lasciato fuori dalla lista il capitano, del Real e della Nazionale. Una decisione sofferta, dovuta ai due infortuni – prima il menisco del ginocchio destro e poi una tendinite al sinistro – che gli hanno permesso di giocare solo cinque partite nel 2021.

In pratica la nazionale spagnola passa di mano, da un Sergio all’altro: dal blanco Ramos al blaugrana Busquets.

Enrique ha convocato solo 24 giocatori, nonostante la UEFA ne consentisse un massimo di 26.

“Non è stato facile – ha detto – ma cerco di fare il meglio per la squadra. Ramos da gennaio non è più in grado di competere nelle giuste condizioni. Ho parlato con lui ieri sera e gli ho consigliato di essere egoista e di riprendere il suo livello per giocare per il suo club e poi tornare in nazionale”

Ramos aveva recuperato solo la settimana scorsa, ma lui stesso ha ammesso di non sentirsi pronto.

Le due maggiori sorprese nella lista dei 24 di Luis Enrique sono Pablo Sarabia e César Azpilicueta. Significative le assenze di Canales e Jesús Navas. La mancanza di terzini destri puri è sorprendente – scrive El Pais – Azpilicueta ha giocato più come difensore centrale, e il rojiblanco Marcos Llorente è stato inserito in quella posizione. L’allenatore ha assicurato che, se fosse stato in condizioni, Carvajal del Real Madrid sarebbe stato convocato. Tra i convocati anche Fabian Ruiz.